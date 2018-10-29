Политика Гройсман наивно хочет сидеть в кресле премьер-министра еще пять лет

2018-10-30 10:43 135

Премьер-министр считает, что Украина может укрепить свою экономику за пять лет.

“Мы уже начинаем уменьшать, а не наращивать наши долги. Недавно приняли стратегию управления нашей долговой нагрузкой, которая предусматривает его уменьшение уже до 2020 года до уровня менее 50% ВВП. В целом, уверен, за пять лет мы можем выйти на сильную экономику”, - заявил премьер в интервью Укринформу.

Кроме того, Гройсман убеждает, что понимает, что надо для этого делать, но добавил, что не все зависит только от правительства - нужны совместные усилия, важна также поддержка президента и Верховной Рады.

Ранее премьер заявил, что на долги в следующем году уйдет треть бюджета - 427 млрд гривен.