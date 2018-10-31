Политика Госдеп США выделил 40 млн долларов на борьбу с кремлевской пропагандой

2018-10-31 11:44 39

Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Роберт Палладино заявил, что США выделили 40 млн долларов на деятельность Центра глобального взаимодействия по противодействию дезинформации и пропаганде, распространяемой зарубежными странами.

"Это финансирование будет поддерживать различные усилия по противодействию российской, иранской и китайской дезинформации и пропаганде, направленной на зарубежную аудиторию", - сказал Палладино.

Инициативы включают применение технологий для раннего предупреждения дезинформации из-за границы, анализ аудитории, наиболее подверженной влиянию этого явления.

Также предусмотрено развитие партнерских отношений с ведущими организациями в соцсетях для создания соответствующего контента, а также контакты с общественными организациями и СМИ для того, чтобы "пролить свет на распространение дезинформации".

"Это включает, в том числе, дополнительные 20 млн долларов, выделенных Конгрессом в 2018-м финансовом году, а также 20 млн из бюджета Минобороны, переданных Государственному департаменту", - сказал Палладино.