Политика Госдеп США выделил 40 млн долларов на борьбу с кремлевской пропагандой

2018-10-31 11:44 39

Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Роберт Палладино заявил, что США выделили 40 млн долларов на деятельность Центра глобального взаимодействия по противодействию дезинформации и пропаганде, распространяемой зарубежными странами.

"Это финансирование будет поддерживать различные усилия по противодействию российской, иранской и китайской дезинформации и пропаганде, направленной на зарубежную аудиторию", - сказал Палладино.

Инициативы включают применение технологий для раннего предупреждения дезинформации из-за границы, анализ аудитории, наиболее подверженной влиянию этого явления. 

Также предусмотрено развитие партнерских отношений с ведущими организациями в соцсетях для создания соответствующего контента, а также контакты с общественными организациями и СМИ для того, чтобы "пролить свет на распространение дезинформации".

"Это включает, в том числе, дополнительные 20 млн долларов, выделенных Конгрессом в 2018-м финансовом году, а также 20 млн из бюджета Минобороны, переданных Государственному департаменту", - сказал Палладино.

Еще по теме

США перебрасывает на границу более 5 тысяч солдат, чтобы сдержать поток беженцев

2018-10-30 15:45 327

Арестован американец, пославший бомбы Обаме, Клинтону и Байдену

2018-10-30 14:43 336

У Трампа срочно готовят изменения в договор о ликвидации ракет средней и малой дальности

2018-10-30 14:15 351

фото Спецделегация США побывала на базах ВМС Украины в акватории Азовского моря

2018-10-30 11:12 357

Еще новости в разделе "Политика"

Госдеп США выделил 40 млн долларов на борьбу с кремлевской пропагандой

2018-10-31 11:44 39

Порошенко пригласили в Париж, куда также прилетят Трамп и Путин

2018-10-30 17:00 510

Украина с Россией обменялись задержанными моряками

2018-10-30 16:30 336

У Трампа срочно готовят изменения в договор о ликвидации ракет средней и малой дальности

2018-10-30 14:15 351
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Госдеп США выделил 40 млн долларов на борьбу с кремлевской пропагандой 2018-10-31 11:44 39
Порошенко пригласили в Париж, куда также прилетят Трамп и Путин 2018-10-30 17:00 510
Украина с Россией обменялись задержанными моряками 2018-10-30 16:30 336
У Трампа срочно готовят изменения в договор о ликвидации ракет средней и малой дальности 2018-10-30 14:15 351

Лента

11:44 Госдеп США выделил 40 млн долларов на борьбу с кремлевской пропагандой
11:12 Дефицит госбюджета - в Казне Украины уже не хватает почти 7,5 миллиардов
КАРТА 10:43 Сепаратисты Донбасса снова применили тяжелое вооружение, есть раненные
КАРТА 10:11 В Киеве перекрыли Харьковское шоссе - требуют отопления, света и горячей воды
09:42 В Windows 10 выявили опасную уязвимость, открывающую доступ к файлам
09:10 В Киеве умер создатель Острова сокровищ, капитана Врунгеля и Доктора Айболита
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:41 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
фото 08:15 Максим БУЛГАКОВ, режиссер и балетмейстер-постановщик мюзикла «Алые паруса» в Одесской музкомедии: «Если мы себя преодолеем...»
08:09 Из-за программного сбоя киевлян лишили субсидий за октябрь, обещают потом вернуть
22:00 В украинской школе разгорелся новый скандал из-за поборов