Политика Сийярто рассказал о планах Венгрии по Закарпатью

2018-10-31 16:30 102

 

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждает, что венгерское правительство не пытается захватить Закарпатскую область Украины. В интервью польскому изданию Gazeta Prawna он заявил о том, что, наоборот, Венгрия поддерживает Украинское государство на многих уровнях.

На вопрос журналиста о том, возможно ли, что в контексте киевско-будапештского кризиса в рамках защиты нацменьшинств венгерские власти решат изменить границы либо будут бороться за автономный статус региона, Сийярто ответил:

«Я всегда отвергаю обвинения, когда нас обвиняют в ревизионизме. Это неразумные и ложные инсинуации… Повторю еще раз — мы не ревизионисты. Я исключаю такие недвусмысленные обвинения», — сказал венгерский министр.

Сийярто также прокомментировал реплику журналиста о том, что после парламентских выборов в Венгрии новое правительство Виктора Орбана направило в Киев меморандум, в котором было буквально написано, что Украина является несостоявшимся государством и не может выполнять свои международные обязательства.

«Мы видим следующее: чем дальше от Киева, тем меньше влияние центральных властей на дела в данном регионе. В наших интересах добрососедские отношения и сильная демократическая Украина, которая уважает свои международные обязательства и считает национальные меньшинства своими ресурсами, в том числе венгерское меньшинство», — сказал министр.

По его словам, Венгрия поддерживает Украину во многих сферах, начиная от кредита на новые дороги и заканчивая реабилитационными программами для бойцов из зоны ООС.

На слова журналиста о том, что Киев уверен в российском влиянии на отношения Украины с Венгрией, Сийярто ответил, что Украина «должна избегать ситуации, в которой у кого-то появляются возможности вмешиваться во внутренние дела».

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