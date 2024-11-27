Политика Блинкен рассказал о планах США по поддержке Украины в 2025 году

2024-11-27 20:04

 

Администрация президента США Джо Байдена продолжит обеспечивать Украину всем необходимым для ведения войны в 2025 году.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции.

По его словам, поддержка Украины остается приоритетом для США и более чем 50 стран мира. Блинкен подчеркнул, что финансирование помощи украинцам поддерживается как демократами, так и республиканцами в Конгрессе.

"Мы намерены делать все возможное, чтобы Украина имела все необходимое для ведения войны в 2025 году, если потребуется, или чтобы она могла вести переговоры с позиции силы", - заявил госсекретарь.

Блинкен также заверил, что в ближайшие недели США вместе с союзниками продолжат передавать Украине боеприпасы, мобилизовывать силы и обучать украинских военных.

"Я убежден, что европейская поддержка и поддержка за пределами Европы останется сильной", - подчеркнул государственный секретарь США.

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