Политика Трамп о планах на первую неделю работы: усадить Украину и роССию за стол переговоров

2024-11-11 19:15



Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не будет диктатором — "за исключением первого дня". По его собственным заявлениям, в первый день в Белом доме ему предстоит многое сделать.

Об этом сообщает AP.

В его список входит:

начало массовой депортации мигрантов;

отмена политики администрации Байдена в сфере образования;

реорганизация федерального правительства путем увольнения тысяч федеральных служащих, которые, по мнению Трампа, тайно работают против него;

помилование людей, арестованных за их роль в штурме Капитолия 6 января 2021 года;

усадить Украину и Россию за стол переговоров.

"Я хочу закрыть границу и хочу бурить, бурить, бурить", — сказал он о своих планах на первый день.

Пресс-секретарь Трампа Каролин Ливитт заявила, что в первую неделю будут десятки указов.

Урегулировать войну России против Украины

Пресс-секретарь Трампа после того, как в среду он был объявлен победителем выборов, сказала, что теперь он сможет "вести переговоры о мирном соглашении между Россией и Украиной". Позже она добавила: "Это включает в себя, в первый день, посадку Украины и России за стол переговоров, чтобы положить конец этой войне".

Напомним, ранее Трамп не раз заявлял, что может прекратить войну России против Украины за один день. По сообщениям СМИ, обсуждался вариант, который потребует от Украины отказа от части своих территорий.

Недавно британские СМИ опубликовали очередную версию так называемого "мирного плана" Трампа по Украине. Он предусматривает европейские войска в буферной зоне между Украиной и Россией.

После его переизбрания советник Трампа заявил, что Украине уже "нереально" вернуть Крым. Однако в офисе новоизбранного президента опровергли такое заявление.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможный план Трампа, предупредил, что быстрое завершение войны может обернуться потерями для Украины.

10 ноября The Washington Post сообщила, что Трамп в четверг провел беседу с российским диктатором Владимиром Путиным. В МИД Украины говорят, что не знали об этом.