Политика В России заявили, что Сенцов набрал уже 12 кг

2018-10-31 17:01 105

 

Украинский режиссер, политзаключенный Кремля Олег Сенцов набрал 12 кг веса после прекращения голодовки. Об этом заявил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко.

По словам российского чиновника, Сенцов уже не нуждается в специальной диете.

"Он очень правильно и за короткое время прошел путь к полноценной жизни. За эти недели он набрал 12 кг и полностью вернулся к своему изначальному весу. Сейчас он весит 84 кг. Для 42-летнего мужчины это хороший показатель. Он ест обычную пищу, диета ему больше не нужна", - заявил Максименко.

Он также подчеркнул, что Сенцов в настоящее время пишет сценарий для пьесы. Кроме того, он уже написал две книги о тюремной жизни и о семейных отношениях.

Помимо этого Максименко заявил, что режиссер каждый день просит бумагу и ему ее предоставляют.

"Он пишет практически все время", - подчеркнул замглавы ФСИН и добавил, что политзаключенный постоянно переписывается с украинскими режиссерами относительно будущей постановки его пьесы в Украине.

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