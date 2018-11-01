Политика Порошенко заговорил о закрытии границ для гастарбайтеров и выходе из тени

2018-11-02 09:12 279

Петр Порошенко призвал работодателей повышать зарплаты своим сотрудникам. По данным главы государства, сейчас около 4,5 млн человек работают на минимальную заработную плату, информирует пресс-служба Администрации президента.

Порошенко сообщил, что Украине удалось вывести экономику из кризисного состояния и достичь устойчивого восстановления экономического роста. Рост ВВП составляет почти четыре процента, однако "обществу нужны не цифры, а качественные сдвиги в уровне жизни людей".

"Средний уровень зарплаты в стране, слава Богу, в последние годы растет. Но еще не время по этому поводу открывать шампанское. Его не все могут себе позволить, потому что уровень доходов в стране все еще очень низкий, и миллионы людей – мы должны четко это понимать – к сожалению, все еще едва сводят концы с концами. И это наша с вами работа, ваша работа – платить конкурентную зарплату тем, кто работает в частном секторе", - призвал глава государства.

Президент также отметил, что работодатели все чаще жалуются на дефицит рабочей силы. Согласно официальным данным пограничной службы – разница между количеством людей, которые выехали из Украины и украинцами, которые вернулись, за весь 2017 год составляет чуть более 200 тысяч.

"Цифры, которыми пугали, что у нас один, два, три млн в год уехали – это просто неправда. Тенденция растет. В 2018 году – на 10-15% выезжает больше. Подчеркиваю, у нас есть два пути – или железный занавес образца Советского союза, или повышение зарплат внутри страны", - подчеркнул Порошенко.

 

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