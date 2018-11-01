Политика Меркель рассказала, что думает о «выборах» в ОРДЛО и санкциях в отношении РФ

2018-11-01 18:00 243

 

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что так называемые "выборы" 11 ноября на территории ОРДЛО не соответствуют Минским договоренностям.

С таким заявлением она выступила в четверг, 1 ноября, после встречи с Петром Порошенко на пресс-конференции в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Эти выборы не соответствуют содержанию Минских договоренностей", - подчеркнула она.

Меркель отметила, что считает важным продолжение особого статуса Донбасса Верховной радой.

"Я благодарна парламентариям за это. У нас нет ничего, кроме Минского процесса. Поэтому важно, что Украина выполняет свои обязательства, даже если это сложно. И Германия будет на стороне Украины", - отметила глава немецкого правительства.

Меркель отдельно выразила сожаление по поводу отсутствия режима тишины на Донбассе. "К сожалению, у нас нет стабильного перемирия, на контактной линии гибнут солдаты", - отметила она.

Меркель также добавила, что Киев и Берлин совместно работают над внедрением миссии ООН на Донбассе.

Также канцлер заявила о том, что Германия поддержит продление экономических санкций, введенных Европейским Союзом против РФ за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе.

"Мы говорили о том, что санкции связаны с выполнением Минских соглашений, если будет какой-то прогресс, тогда можно будет говорить об определенном смягчении. Но сейчас выглядит так, что Минские договоренности не выполняются, поэтому Германия будет выступать за продление этих санкций", - сказала Меркель.

Порошенко в свою очередь назвал сегодняшнее решение Москвы по санкционному списку против Украины свидетельством неконструктивной позиции РФ и того, что она не намерена выполнять Минские соглашения.

"Вместо того, чтобы бряцать оружием на фронте, из-за санкций России надо сделать очень простую вещь - уйти из Украины, отвести свои войска, восстановить территориальную целостность Украины. Тогда будет мир и не нужно будет вводить никакие санкции", - сказал он.

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