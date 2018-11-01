Политика Меркель высказалась о ценах на газ и субсидиях в Украине

2018-11-01 20:00 132

 

Канцлер Германии Ангела Меркель призывает украинских парламентариев не обнадеживать население возможностью получать энергоносители бесплатно, через механизм субсидий.

Об этом она заявила на встрече со спикером Верховной Рады Андреем Парубием и главами парламентских фракций.

«Моя просьба, именно что касается цен на энергоносители, — вопрос контроверсионный и противоречивый — даже если есть разные мнения относительно цен на энергоносители, не нужно, чтобы возникало впечатление, чтобы население думало, что газ или нефть можно получить по нулевому тарифу», — сказала Меркель.

Она пояснила, что Германия шла по сложному пути отхода от общих субсидий к тому, чтобы они были индивидуальными для социально незащищённых граждан.

«Но если все получают субсидии, даже те, кто могут себе позволить (оплачивать энергоносители самостоятельно, — ред.), здесь об успехе нельзя говорить», — подчеркнула Меркель.

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