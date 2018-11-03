Политика Украину покинул венгерский посол

2018-11-03 10:00 207

 

Посол Венгрии Эрно Кешкень завершил свою каденцию в Украине. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар на своей странице в соцсети Facebook.

"Завершил свою каденцию посол Венгрии в Украине господин Эрно Кешкень. Несмотря на последние турбулентности в двусторонних отношениях, господин посол профессионально выполнял свои обязанности и пытался искать компромиссы. Пожелал ему хорошей дороги и успехов на родине", - написал Боднар.

 

 

 

 

 

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев в ближайшее время выдаст агреман на кандидатуру нового посла Венгрии в Украине. Новым посланником Будапешта в Украине должен стать один из самых высоких по рангу венгерских дипломатов, государственный секретарь МИД Иштван Ийдярто. Для его назначения Украина должна согласовать его кандидатуру.

 

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