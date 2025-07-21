Політика Новым послом Украины в Республике Кипр назначен опытный международник Сергей Нижинский

2025-07-21 14:39

Сегодня Президент Владимир Зеленский назначил послов Украины в 16 стран мира. Также были назначены представители в ряде организаций.

Согласно указам, Зеленский уволил послов Украины послов Украины в ЮАР, Мексике, Узбекистане, Боснии и Герцеговине, Канаде, Эстонии, Италии, Кипре, Южной Корее, и Монголии, Швеции, Кении, Танзании, ОАЭ, Бахрейне. А уже следующими указами назначил новых дипломатов.

Уже в ближайшее время представлять интересы Украины в Республике Кипр будет опытный международник, имеющий не только солидный опыт, но и чистую репутацию - Сергей Нижинский.

Нижинский хорошо образован, свободно владеет английским и итальянским языками, имеет солидный опыт работы в международной сфере. Нижинский два года был торговым представителем ГК "Укроборонпром" за рубежом. Отстаивал интересы нашей страны в непростой тендерной схватке с влиятельными китайскими поставщиками военной и сельскохозяйственной техники.

В свое время он также занимался Евроинтерграцией и вопросами социальной политики. Находясь на правительственной работе Нижинский, получал только позитивные отзывы международного сообщества.  Возглавлял Департамент по вопросам стратегического планирования и координации государственной политики в Министерстве социальной политики.

Сергей Нижинский родился 5 января 1984 года в Киеве, женат. Изучал право в КНУ им. Т.Шевченко, где в 2007 году получил диплом магистра. В свое время выиграл грант на обучение в Госдепартаменте США по подготовке Высшего корпуса элитных служащих мира "NAGTRI" в Вашингтоне.

Учился в Школе публичной администрации в Варшаве, после чего стажировался в Академии лидерства при Стэнфордском университете. Также окончил "Школу дипломатического этикета" Галины Науменко.

Более 13 лет работал госслужащим по международной деятельности в Секретариате Кабмина.

В разное время возглавлял Государственную миграционную службу, Государственную службу по вопросам АРК и Севастополя, Министерство аграрной политики. Представлял Украину по направлению торговли в Республике Куба.

Нижинский активно занимался общественной деятельностью. Возглавлял Комитет по вопросам миграционного права, был членом Украинской Ассоциации прокуроров и одним из основателей "Союза экспертов по борьбе с коррупцией".

Его назначение станет большим плюсом как для отечественной дипломатии, так и для украинской политики в целом.

 

 

ПОЛНЫЙ СПИСОК НОВЫХ ПОСЛОВ УКРАИНЫ

  • Воронин Александр Степанович - в Алжирской Народной Демократической Республике
  • Балануц Александр Александрович - в Объединенных Арабских Эмиратах
  • Щерба Александр Васильевич - в Южно-Африканской Республике
  • Токарь Юрий Любомирович - в Республике Кения
  • Субх Максим Алийович - в Государстве Кувейт
  • Соколовская Юлия Сергеевна - в Королевстве Испания
  • Плахотнюк Андрей Николаевич - в Канаде
  • Погорельцев Сергей Алексеевич - в Мексиканских Соединенных Штатах
  • Селых Ольга Ивановна - в Султанате Оман
  • Нежинский Сергей Сергеевич - в Республике Кипр
  • Недоленко Геннадий Алексеевич - в Малайзии
  • Мельник Ярослав Владимирович - в Королевстве Бельгия
  • Касьянов Андрей Юрьевич - в Республике Ангола
  • Лутовинов Юрий Владимирович - в Японии
  • Боечко Владимир Васильевич - в Эстонской Республике
  • Бачинский Владимир Михайлович - в Боснии и Герцеговине
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