Политика Порошенко удостоили звания почетного доктора в Турции

2018-11-03 14:00 201

Президент Петр Порошенко получил степень почетного доктора Стамбульского университета. Об этом в Twitter написал вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

Как сообщается в Twitter президента, в субботу он начал визит в Турцию с открытия мемориальной таблички на здании, где в 1919-1922 годах находилось посольство Украинской Народной Республики в Османской империи. Позже он побывал в Стамбульском университете.

"Для меня большая честь получить степень почетного доктора Стамбульского университета и присоединиться к когорте других уважаемых политических деятелей, удостоенных этого звания", - отметил Порошенко. Он также поблагодарил Стамбульский университет за открытие кафедры украинского языка и активную программу обмена студентами.