Политика Порошенко предложил Турции поучаствовать в миротворческой миссии ООН на Донбассе

2018-11-04 14:00 123

 

Президент Украины Петр Порошенко назвал очень бладотворными итоги VII заседания Cовета стратегического сотрудничества Турция-Украина в Стамбуле.

Об этом сообщает турецкое государственное агенство Анадолу.

Выступая на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле, украинский лидер заявил, что Турция – это не только сосед Украины, но один из ключевых партнеров Киева на международной арене.

Глава государства выразил признательность Анкаре за активную поддержку террориториальной целостности Украины, непризнание оккупации Крыма со стороны России и осуждение действий России на востоке Украины.

Украинский лидер привлек внимание к ситуации на востоке страны. По его словам, в случае принятия решения о размещении в Украине миссии «голубых касок» ООН, Киев хотел бы, что в состав миротворцев вошли и турецкие военнослужащие.

Порошенко также дал высокую оценку вкладу Анкары в освобождение украинских граждан – «политических заключенных, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах».

Порошенко сообщил, то лидеры двух стран дали поручение о незамедлительной подготовке к подписанию Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Украинский лидер отметил, что рост товарооборота с Турцией составил 20 процентов, однако стороны ставят перед собой намного более амбициозные цели.

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