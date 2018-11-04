Политика В больнице скончалась активистка Екатерина Гандзюк, которую в июле облили кислотой

2018-11-04 13:05 240

 

Активистка, советница мэра Херсона Екатерина Гандзюк, которую в июле облили кислотой, скончалась в больнице. Ей было 33 года.

Об этом сообщается на странице "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook.

По предварительным данным источников InfoResist, у нее оборвался тромб.

Екатерина Викторовна Гандзюк - политическая и общественная деятельница, депутат Херсонского областного совета V созыва и Херсонского городского совета VI созыва, и.о. управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, советник херсонского городского головы, национальная волонтер ООН, аспирантка Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, общественная активистка в сфере доступа к публичной информации, координатор Центра политических студий и аналитики в Херсонской области.

Напомним, утром 31 июля Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. Женщина получила серьезные ожоги и была на самолете санитарной авиации доставлена в Киев. Позже Гандзюк прокомментировала нападение

Сразу после нападения полиция Херсонской области открыло производство ч.4 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство. После получения диагноза от медиков квалификацию дела изменили на ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. После того как стало известно вещество, которым облили Гандзюк, квалификацию поменяли второй раз - на покушение об убийстве (ст.15, п.4 ч.2 ст.115 УК).

 

 

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