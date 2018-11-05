Политика Бизнеса на два фронта не будет - США поставили Евросоюзу жесткий ультиматум

2018-11-06 11:13 216

США официально объявили, что не позволят Европейскому Союзу вести бизнес "на два фронта" – и с Ираном, и с США.

"Европейским компаниям не будет позволено вести бизнес одновременно и с США, и с Ираном", – заявил госсекретарь Майк Помпео.

Как сообщает Fox News, 2 ноября США объявили о восстановлении всех санкций, снятых с Ирана в рамках ядерной сделки 2015 года.

Ранее меры США против Ирана действовали до заключения в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий. В мае 2018 года США вышли из соглашения и объявили о возвращении старых санкций и введении новых.