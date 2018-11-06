Политика В Пентагоне больше не воспринимают армию Путина, как серьезную угрозу

2018-11-08 08:11 84

Постоянные попытки Москвы демонстративно преувеличить свою некую боевую мощь не увенчались успехом. За океаном российские войска и отсталые технологии, как то было с дымящим крейсером "Кузнецовым", воспринимают скорее с юмором, нежели с опаской.

Высшее военное руководство США уверено, что в ближайшие десятилетия Россия вряд ли будет представлять такую же угрозу для Штатов, как Китай, поскольку не сможет поддерживать на текущем уровне свой потенциал. 

"Когда мы говорим о горизонте 2025-2035 годов – ориентир, по которому мы оцениваем свою способность выполнять свои функции на тот момент, – то мы способны будем добиться больших возможностей, чем Китай, и, возможно, Россия, которая вряд ли сможет поддержать на том же уровне то, что она делает сейчас", – заявил глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.

В Пентагоне также обратили внимание, что в РФ быстро снижаются демографические и экономические показатели.

"Я не думаю, что Россия будет представлять такую же значительную угрозу в 2025-2035 годах, как Китай", – отметил генерал.

По его мнению, у Китая больше возможностей для наращивания своего потенциала. 

"Думаю, следующие 20-30 лет надо смотреть на Китай как на угрозу, на которую мы должны ориентироваться", – добавил Данфорд.

Еще по теме

Порошенко ввел уголовную ответственность для российских граждан

2018-11-07 13:15 399

Макрон: Европе нужна своя армия для защиты от РФ и США

2018-11-06 20:00 558

Бизнеса на два фронта не будет - США поставили Евросоюзу жесткий ультиматум

2018-11-06 11:13 363

Стало известно, почему все компании Порошенко не попали под санкции РФ

2018-11-05 08:27 1488

Еще новости в разделе "Политика"

В Пентагоне больше не воспринимают армию Путина, как серьезную угрозу

2018-11-08 08:11 84

Депутаты Рады признались, сколько платят за "коммуналку"

2018-11-07 21:00 411

Савченко собралась в президенты и попросила помочь ей в этом финансово

2018-11-07 20:00 438

Грипп близко: Супрун «вооружила» украинцев ценными рекомендациями

2018-11-07 18:30 420
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В Пентагоне больше не воспринимают армию Путина, как серьезную угрозу 2018-11-08 08:11 84
Депутаты Рады признались, сколько платят за "коммуналку" 2018-11-07 21:00 411
Савченко собралась в президенты и попросила помочь ей в этом финансово 2018-11-07 20:00 438
Грипп близко: Супрун «вооружила» украинцев ценными рекомендациями 2018-11-07 18:30 420

Лента

ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
08:11 В Пентагоне больше не воспринимают армию Путина, как серьезную угрозу
23:33 ''Люди пожелтели!'' Стали известны жуткие последствия химатаки в Крыму
22:30 Какой налог хотят ввести украинцам на международные посылки
22:00 Ярмоленко планирует стать тренером
21:36 Названы три самых вредных мужчины по знаку зодиака
21:00 Депутаты Рады признались, сколько платят за "коммуналку"
21:00 Климкин ответил Хугу: Нужно уметь подбирать слова
20:59 Житомир заполонили граффити с надписями: «Пашинский – вор и рейдер»
20:00 Савченко собралась в президенты и попросила помочь ей в этом финансово