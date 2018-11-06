Политика В Пентагоне больше не воспринимают армию Путина, как серьезную угрозу

2018-11-08 08:11 84

Постоянные попытки Москвы демонстративно преувеличить свою некую боевую мощь не увенчались успехом. За океаном российские войска и отсталые технологии, как то было с дымящим крейсером "Кузнецовым", воспринимают скорее с юмором, нежели с опаской.

Высшее военное руководство США уверено, что в ближайшие десятилетия Россия вряд ли будет представлять такую же угрозу для Штатов, как Китай, поскольку не сможет поддерживать на текущем уровне свой потенциал.

"Когда мы говорим о горизонте 2025-2035 годов – ориентир, по которому мы оцениваем свою способность выполнять свои функции на тот момент, – то мы способны будем добиться больших возможностей, чем Китай, и, возможно, Россия, которая вряд ли сможет поддержать на том же уровне то, что она делает сейчас", – заявил глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.

В Пентагоне также обратили внимание, что в РФ быстро снижаются демографические и экономические показатели.

"Я не думаю, что Россия будет представлять такую же значительную угрозу в 2025-2035 годах, как Китай", – отметил генерал.

По его мнению, у Китая больше возможностей для наращивания своего потенциала.

"Думаю, следующие 20-30 лет надо смотреть на Китай как на угрозу, на которую мы должны ориентироваться", – добавил Данфорд.