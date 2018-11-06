Политика В Минске назвали преемника Хуга на посту первого замглавы миссии ОБСЕ в Украине

2018-11-06 12:41 126

На сегодняшней встрече подгруппы по безопасности в Минске представлен новый первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон. 

"Группа по безопасности открыла переговоры в Минске. В начале встречи группы по безопасности координатор и глава СММ ОБСЕ Эртугрул Апакан представил своего нового первого заместителя - Марка Этерингтона, который, по его словам, имеет большой опыт в мониторинге вооруженных конфликтов и за ситуацией в Донбассе следит с начала с 2014 года", - сообщает Интерфакс.

Напомним, 31 октября пост первого замглавы СММ ОБСЕ в Украине покинул Александр Хуг, который на последнем брифинге в Киеве выразил убеждение, что конфликт на Донбассе не является замороженным и его можно решить.

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