Политика Порошенко прокомментировал договор с Варфоломеем

2018-11-06 16:30 216

 

Подписанный документ выводит процесс создания единой украинской православной церкви на финишную прямую.

Заключенное со Вселенским патриархатом Варфоломеем соглашение о сотрудничестве и взаимодействии выводит процесс создания независимой православной церкви Украины на финишную прямую. Об этом во вторник. 6 ноября, заявил президент Петр Порошенко.

По словам президента, власть укрепляет независимость Украины, в том числе и через создание единой поместной православной церкви.

"Это то, о чем большинство украинцев мечтали, надеялись, но точно не ожидали, что это будет возможно так быстро. Во время встречи с Вселенским патриархом был подписан документ, который выводит этот процесс на финишную прямую", - подчеркнул президент.

"Независимая церковь - это ключевой элемент государственной независимости. При этом мы четко отмечаем, что государство не должно и не будет вмешиваться в деятельность церкви, особенно иностранное государство-агрессор", - добавил он.

Напомним, во время визита в Стамбул Порошенко и патриарх Варфоломей подписали договор о сотрудничестве между Украиной и Константинопольским патриархатом. По словам Порошенко, это соглашение завершает процесс предоставления томоса Украине, а, по словам патриарха Варфоломея, оно ​​может ускорить этот процесс.

Еще по теме

Порошенко проговорился, что дело Гандзюк раскрыто еще не полностью

2018-11-06 14:45 249

Стало известно, почему все компании Порошенко не попали под санкции РФ

2018-11-05 08:27 1446

Порошенко предложил Турции поучаствовать в миротворческой миссии ООН на Донбассе

2018-11-04 14:00 744

Порошенко удостоили звания почетного доктора в Турции

2018-11-03 14:00 738

Еще новости в разделе "Политика"

Климкин ответил Хугу: Нужно уметь подбирать слова

2018-11-06 20:30 180

В Минфине согласны на изменение налоговой системы для малого и среднего бизнеса

2018-11-06 19:30 183

Луценко рассказал о 12 подозреваемых в заказе нападения на Гандзюк

2018-11-06 18:30 234

В Кремле заявили, что их влияние на "ЛДНР" не безгранично

2018-11-06 17:30 306
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Климкин ответил Хугу: Нужно уметь подбирать слова 2018-11-06 20:30 180
В Минфине согласны на изменение налоговой системы для малого и среднего бизнеса 2018-11-06 19:30 183
Луценко рассказал о 12 подозреваемых в заказе нападения на Гандзюк 2018-11-06 18:30 234
В Кремле заявили, что их влияние на "ЛДНР" не безгранично 2018-11-06 17:30 306

Лента

21:30 Почему ни в коем случае нельзя отдавать деньги вечером
21:00 Россия собирается "вбухать" в армию треть бюджета
20:30 Климкин ответил Хугу: Нужно уметь подбирать слова
20:00 Макрон: Европе нужна своя армия для защиты от РФ и США
19:30 В Минфине согласны на изменение налоговой системы для малого и среднего бизнеса
19:00 Гройсман рассказал, как проходит борьба с нелегальной занятостью
18:30 Луценко рассказал о 12 подозреваемых в заказе нападения на Гандзюк
18:00 Эпидемия наступает: врачи рассказали, когда Украину накроет волна гриппа
17:30 В Кремле заявили, что их влияние на "ЛДНР" не безгранично
17:00 Обыски у Бережной проводят по делу о госизмене