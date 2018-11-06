Политика Порошенко прокомментировал договор с Варфоломеем

2018-11-06 16:30 216

Подписанный документ выводит процесс создания единой украинской православной церкви на финишную прямую.

Заключенное со Вселенским патриархатом Варфоломеем соглашение о сотрудничестве и взаимодействии выводит процесс создания независимой православной церкви Украины на финишную прямую. Об этом во вторник. 6 ноября, заявил президент Петр Порошенко.

По словам президента, власть укрепляет независимость Украины, в том числе и через создание единой поместной православной церкви.

"Это то, о чем большинство украинцев мечтали, надеялись, но точно не ожидали, что это будет возможно так быстро. Во время встречи с Вселенским патриархом был подписан документ, который выводит этот процесс на финишную прямую", - подчеркнул президент.

"Независимая церковь - это ключевой элемент государственной независимости. При этом мы четко отмечаем, что государство не должно и не будет вмешиваться в деятельность церкви, особенно иностранное государство-агрессор", - добавил он.

Напомним, во время визита в Стамбул Порошенко и патриарх Варфоломей подписали договор о сотрудничестве между Украиной и Константинопольским патриархатом. По словам Порошенко, это соглашение завершает процесс предоставления томоса Украине, а, по словам патриарха Варфоломея, оно ​​может ускорить этот процесс.