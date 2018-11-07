Политика Новейший самолет США Poseidon провел разведку Керченского пролива и бухт Севастополя

2018-11-09 10:39 204

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon пролетел вблизи Керченского пролива.

Согласно мониторинговым данным западных авиаресурсов, новейший американский самолет поднялся с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия.

В течение долгого времени "Посейдон" находился над международными водами Черного моря в 35 км к югу от входа в Керченский пролив. Во время полета над акваторией Черного моря морской разведчик ВМС США также совершил пролеты вблизи Севастополя и побережья Краснодарского края.

Одновременно с ним вблизи Крыма и побережья Краснодарского края в течение более четырех с половиной часов совершал разведполет стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США, вылетевший с авиабазы на Сицилии.

Накануне самолет около шести часов вел разведку вдоль линии разделения на Донбассе, в ходе которой он также приближался на расстояние 45-60 км к границе России.