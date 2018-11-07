Политика 27 ноября вступит в силу более жесткий пакет санкций США против Кремля

2018-11-09 19:34 189

Как сообщила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт, Госдепартамент США уже сообщил Конгрессу о несоблюдении Россией положений американского закона о запрете военного применения химического и биологического оружия от 1991 года.

Глава международного комитета Палаты представителей Эд Ройс призвал администрацию Трампа "действовать быстро", чтобы "противостоять российской агрессии".

Конгрессмен выразил сожаление в связи с тем, что у Белого дома нет четкого плана по введению второго пакета санкций, который должен последовать из-за несоблюдения закона.

Напомним, 27 августа 2018 года США объявили о новом пакете санкций против России, затрагивающем продукцию и технологий двойного назначения. Они были связаны с отравлением 14 марта в британском Солсбери бывшего российского шпиона и перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери. В США считают, что российские власти использовали химическое оружие в нарушение международного законодательства и против своих граждан.

Ранее Штаты пригрозили ввести в действие более жесткий пакет санкций, если Россия не подтвердит выполнение условий американского закона о химическом и биологическом оружии и не даст гарантии неприменения химического оружия в будущем. 31 октября Госдепартамент заявил, что последним сроком для получения таких гарантий будет 6 ноября, и при их отсутствии санкции будут ужесточены. Это может случиться уже 27 ноября.