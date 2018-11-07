Политика Порошенко ввел уголовную ответственность для российских граждан

2018-11-07 13:15 81

Петр Порошенко подписал закон об уголовной ответственности для граждан РФ (страны-агрессора). Судить россиян будут в том случае, если тех уличат в незаконном пересечении государственной границы. 

Законопроект №7017 дополняет Уголовный кодекс статьей 331, которая предполагает тюремный срок до трех лет за незаконное пересечение границы Украины гражданином страны-агрессора или другим лицом в интересах страны-агрессора.

То же деяние, совершенное повторно или группой лиц, наказывается "сроком" от трех до пяти лет, а действия по ч. 1 и ч. 2 этой статьи, которые совершены с применением оружия, - лишением свободы на 5-8 лет.

18 октября Рада поддержала этот законопроект 243 голосами. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования. Подследственность по таким уголовным делам оставили за Службой безопасности Украины.

Как пояснила ранее представитель президента в парламенте Ирина Луценко, уголовная ответственность грозит тем, кому запрещен въезд в Украину, представителям силовых структур страны-агрессора, и тем, кто пересекает границу, чтобы нанести ущерб интересам государства.

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