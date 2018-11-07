Политика Луценко подал Порошенко заявление об отставке

2018-11-07 16:11 72

 

Генпрокурор Юрий Луценко подал заявление президенту Петру Порошенко об отставке.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Да, сегодня недавно (в среду - ред.) подал президенту заявление", - сказала она.

6 ноября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что во вторник подаст заявление о своей отставке.

Такое решение он принял в связи с критикой правоохранительных органов по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

"Чтобы не было сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины, и вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу сделать это на этой неделе", - сказал он.

Луценко заявил, что не может допустить "двоевластие в стране, когда правоохранительную систему уничтожают бездоказательно, даже при раскрытое преступление".

В тот же день вице-спикер Верховной Рады и член фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Геращенко заявила, что правящая коалиция не поддерживает отставку.

Впоследствии спикер Верховной Рады Андрей Парубий поставил на рейтинговое голосование вопрос отставки генпрокурора и за это отдали свои голоса лишь 38 нардепов.

В среду в Центре противодействия коррупции напомнили Луценко, что первым его заявление на увольнение должен рассмотреть президент Петр Порошенко.

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