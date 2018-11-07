Политика Псевдовыборы на Донбассе: Россия стягивает танки и тяжелую артиллерию в Донецк

2018-11-07 17:20 153

 

Вооруженные формирования Российской Федерации в рамках подготовки к "выборам" на оккупированном Донбассе стягивают танки и тяжелую артиллерию в Донецк.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил со ссылкой на украинских наблюдателей.

В частности, в отчете СММ ОБСЕ от 6 ноября 2018 года сообщается об очередных фактах размещения вооруженными формированиями РФ военной техники в зоне безопасности на временно оккупированных территориях.

"Так, 3 ноября этого года, в Донецке, БПЛА СММ ОБСЕ зафиксировал 27 танков Т-72, ​​две 122 мм самоходных гаубицы 2С Гвоздика, одну 152 мм самоходную гаубицу 2С19 Мста-С, 32 единицы БМП и шесть бронетранспортеров. Сосредоточивать в городе такое количество тяжелой бронетехники и артиллерии оккупантам понадобилось не иначе как для обеспечения "свободного волеизъявления граждан ДНР" во время недолгих псевдовыборов, которые по указанию Москвы собираются устроить 11 ноября", - говорится в сообщении.

Согласно официальному заявлению Трехсторонней контактной группы, так называемые выборы не соответствуют ни букве, ни духу Минских договоренностей.

Ранее боевики "ДНР/ЛНР" приняли решение о проведении так называемых выборов "глав" и "депутатов парламентов" 11 ноября 2018 года. Кроме того, террористы назначили Дениса Пушилина временным преемником убитого главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что местные выборы на временно оккупированном Донбассе могут пройти только после вывода российских войск и создания там надлежащих условий безопасности.

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