Политика ФСБ устроила жестокий шмон в оккупированном Крыму - арестовали даже беременную

2018-11-08 11:14 132

В аннексированном Крыму сегодня утром российские силовики снова устроили "охоту на ведьм". В поселке Азовское Джанкойского района прошел обыск в доме местного жителя Халила Аблямитова, после чего силовики задержали его сына Аблялими Аблямитова и его беременную жену Айджан.

В обыске участвовали около двух десятков силовиков, которые приехали на трех машинах. Как сообщает Радио Свобода, обоих задержанных увезли в Симферополь.

Известно также, что в доме на момент обыска находились пять человек вместе с ребенком. Кроме того, дважды болеющему астмой хозяину дома вызывали скорую помощь.

 Напомним, ранее в Симферополе суд арестовал крымского татарина Дилявера Гафарова, в квартире которого накануне около трех часов ночи сотрудники ФСБ проводили обыски.

 

Еще по теме

''Люди пожелтели!'' Стали известны жуткие последствия химатаки в Крыму

2018-11-07 23:33 570

Эрдоган: Никогда не признавали и не признаем аннексию Крыма

2018-11-04 19:00 915

В Саудовской Аравии прошли массовые аресты девушек за участие в Хеллоуине

2018-10-31 14:43 1194

фото Новейшие самолеты-разведчики США провели многочасовой рейд у побережья Крыма

2018-10-30 08:09 534

Еще новости в разделе "Политика"

Нескорая помощь: Рада отказалась принять закон о семейной медицине

2018-11-08 12:15 81

ФСБ устроила жестокий шмон в оккупированном Крыму - арестовали даже беременную

2018-11-08 11:14 132

документ Нардеп из БПП Барна показал, что бывает с неугодными власти журналистами

2018-11-08 10:13 183

В Пентагоне больше не воспринимают армию Путина, как серьезную угрозу

2018-11-08 08:11 213
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Нескорая помощь: Рада отказалась принять закон о семейной медицине 2018-11-08 12:15 81
ФСБ устроила жестокий шмон в оккупированном Крыму - арестовали даже беременную 2018-11-08 11:14 132
документ Нардеп из БПП Барна показал, что бывает с неугодными власти журналистами 2018-11-08 10:13 183
В Пентагоне больше не воспринимают армию Путина, как серьезную угрозу 2018-11-08 08:11 213

Лента

12:43 Трамп назвал неугодного журналиста CNN врагом народа и лишил пропуска в Белый Дом
12:15 Нескорая помощь: Рада отказалась принять закон о семейной медицине
11:42 Нацбанк обновил курсы валют: доллар подешевел, а евро продолжает дорожать
11:14 ФСБ устроила жестокий шмон в оккупированном Крыму - арестовали даже беременную
10:45 Станет ли Медведчук причиной окончательного раскола Оппоблока?
КАРТА 10:41 Прогноз погоды: Сегодня будет солнечно и холодно, ночью ожидается мороз
документ 10:13 Нардеп из БПП Барна показал, что бывает с неугодными власти журналистами
09:40 НАТО провело крупнейшие военные маневры со времен холодной войны
КАРТА 09:12 На Донбассе - новое обострение, ранены трое украинских солдат
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области