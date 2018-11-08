Политика ФСБ устроила жестокий шмон в оккупированном Крыму - арестовали даже беременную

2018-11-08 11:14 132

В аннексированном Крыму сегодня утром российские силовики снова устроили "охоту на ведьм". В поселке Азовское Джанкойского района прошел обыск в доме местного жителя Халила Аблямитова, после чего силовики задержали его сына Аблялими Аблямитова и его беременную жену Айджан.

В обыске участвовали около двух десятков силовиков, которые приехали на трех машинах. Как сообщает Радио Свобода, обоих задержанных увезли в Симферополь.

Известно также, что в доме на момент обыска находились пять человек вместе с ребенком. Кроме того, дважды болеющему астмой хозяину дома вызывали скорую помощь.

Напомним, ранее в Симферополе суд арестовал крымского татарина Дилявера Гафарова, в квартире которого накануне около трех часов ночи сотрудники ФСБ проводили обыски.