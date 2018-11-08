Политика Чтобы уменьшить влияние США в ЕС создали Коалиция европейских армий

2018-11-08 13:16 165

В Париже создали коалицию европейских вооруженных сил, готовую быстро реагировать на любые кризисы, которые могут возникнуть вблизи границ ЕС.

"Коалиция приобрела официальную форму в Париже после нескольких месяцев переговоров с Германией. Макрон предложил идею формирования инициативы больше года назад, но идея совпадала с запуском знакового военного пакта ЕС (PESCO), направленного на содействие совместных военных инвестиций", - сообщает Reuters.

В коалицию вошли Германия, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Испания и Португалия. Ожидается присоединение Финляндии.

"В условиях, когда угрозы и потрясения геополитического или климатического характера множатся, инициатива должна направить сингал о том, что Европа готова, что Европа способна", - сказал официальный представитель министерства обороны Франции.

Эммануэль Макрон призвал к созданию "настоящей европейской армии", чтобы уменьшить зависимость от Соединенных Штатов.