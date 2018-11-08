Политика В США проверили, как ракеты Minuteman III могут уничтожать удаленные цели

2018-11-09 12:16 129

Военно-воздушные силы США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Пуск был осуществлен с базы Ванденберг в Калифорнии.

По данным представителей Командования глобального удара ВВС, учебная ракета без боезаряда была запущена во вторник в 23:01 по времени Западного побережья США (9:01 по киевскому времени среды). Целью теста было отработки надежности и точности систем МБР.

По данным агентства Associated Press, ракета успешно поразила учебную цель, которая была расположена в Тихом океане. Каких-либо дополнительных подробностей не приводится.

Напомним, Minuteman III - американская межконтинентальная баллистическая ракета семейства Минитмен.

Она стоит на вооружении ВВС США с 1970 года и является единственным МБР наземного базирования на вооружении США по состоянию на 2013 год. Предполагается, что эта ракета останется на вооружении ВВС США до 2020 года.

Еще по теме

Новейший самолет США Poseidon провел разведку Керченского пролива и бухт Севастополя

2018-11-09 10:39 198

Макрон: Европе нужна своя армия для защиты от РФ и США

2018-11-06 20:00 759

Лукашенко вдруг пообещал стать самым честным партнером для США

2018-11-02 23:59 1383

Трамп увеличил госдолг США почти на два триллиона долларов, обещает все вернуть

2018-11-02 11:14 819

Еще новости в разделе "Политика"

В Германии желающих получить статус беженца будут проверять с пристрастием

2018-11-09 13:14 96

В США проверили, как ракеты Minuteman III могут уничтожать удаленные цели

2018-11-09 12:16 129

Победа и беда евробляхеров: За нерастаможенное авто будут штрафовать на 170 000 гривен или конфискуют

2018-11-09 11:40 192

Новейший самолет США Poseidon провел разведку Керченского пролива и бухт Севастополя

2018-11-09 10:39 198
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В Германии желающих получить статус беженца будут проверять с пристрастием 2018-11-09 13:14 96
В США проверили, как ракеты Minuteman III могут уничтожать удаленные цели 2018-11-09 12:16 129
Победа и беда евробляхеров: За нерастаможенное авто будут штрафовать на 170 000 гривен или конфискуют 2018-11-09 11:40 192
Новейший самолет США Poseidon провел разведку Керченского пролива и бухт Севастополя 2018-11-09 10:39 198

Лента

14:43 Украина полностью прекратила закачку газа в подземные хранилища
14:15 Саудовская Аравия всерьез рассматривает возможность роспуска ОПЕК
13:42 Уже девять стран потребовали от Amazon убрать товары с советской символикой
13:14 В Германии желающих получить статус беженца будут проверять с пристрастием
КАРТА 12:41 Прогноз погоды: днем будет солнечно и сухо, а ночью температура упадет ниже нуля
12:16 В США проверили, как ракеты Minuteman III могут уничтожать удаленные цели
11:40 Победа и беда евробляхеров: За нерастаможенное авто будут штрафовать на 170 000 гривен или конфискуют
11:15 Отставка Илона Маска: Главой компании Tesla стала австралийка Робин Денем
10:39 Новейший самолет США Poseidon провел разведку Керченского пролива и бухт Севастополя
КАРТА 10:14 При обстрелах позиций ВСУ на Донбассе были ранены два украинских военных