Политика В США проверили, как ракеты Minuteman III могут уничтожать удаленные цели

2018-11-09 12:16 129

Военно-воздушные силы США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Пуск был осуществлен с базы Ванденберг в Калифорнии.

По данным представителей Командования глобального удара ВВС, учебная ракета без боезаряда была запущена во вторник в 23:01 по времени Западного побережья США (9:01 по киевскому времени среды). Целью теста было отработки надежности и точности систем МБР.

По данным агентства Associated Press, ракета успешно поразила учебную цель, которая была расположена в Тихом океане. Каких-либо дополнительных подробностей не приводится.

Напомним, Minuteman III - американская межконтинентальная баллистическая ракета семейства Минитмен.

Она стоит на вооружении ВВС США с 1970 года и является единственным МБР наземного базирования на вооружении США по состоянию на 2013 год. Предполагается, что эта ракета останется на вооружении ВВС США до 2020 года.