Украина Военная прокуратура озвучила предварительную причину взрыва минометов Пашинского

2018-11-09 21:35 123

Военная прокуратура Центрального региона сообщила, что следствие на данный момент не получило объективных данных о ненадлежащем качестве минометов М 120-15 Молот.

Как сообщила пресс-служба ведомства, военная прокуратура Киевского гарнизона расследует уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей военными должностными лицами 1285 Главного военного представительства Минобороны во время исполнения государственного контракта, что привело к закупке за бюджетные средства некачественных минометов Молот. Продолжается комплексная военная экспертиза.

Кроме того, Госаудиторская служба проводит аудит по рациональному использованию бюджетных средств Минобороны.

Досудебным расследованием отрабатываются субъекты хозяйствования, которые привлекались заводом-изготовителем к выполнению работ на предмет фиктивности и завышение их объемов или стоимости.

"В данный момент объективных данных о ненадлежащем качестве минометов, которые обосновывались материалами дела, следствие не получило", − указано в сообщении военной прокуратуры.

По версии следствия, в настоящее время одной из главных причин разрыва миномета Молот являются факты двойного заряжания и нарушение порядка проведения стрельб личным составом.

Напомним, в Украине произошло уже несколько серьезных ЧП с минометами, которые поставляет бойцам в зону ООС Госконцерн «Укроборонпром», находящийся под влиянием депутата от «Народного фронта» Сергея Пашинского. В народе М 120-15 прозвали «смертельным молотом Пашинского». Каждый такой 120-мм миномет обходится государству почти в полмиллиона гривен.