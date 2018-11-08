Украина Военная прокуратура озвучила предварительную причину взрыва минометов Пашинского

2018-11-09 21:35 123

Военная прокуратура Центрального региона сообщила, что следствие на данный момент не получило объективных данных о ненадлежащем качестве минометов М 120-15 Молот. 

Как сообщила пресс-служба ведомства, военная прокуратура Киевского гарнизона расследует уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей военными должностными лицами 1285 Главного военного представительства Минобороны во время исполнения государственного контракта, что привело к закупке за бюджетные средства некачественных минометов Молот. Продолжается комплексная военная экспертиза.

Кроме того, Госаудиторская служба проводит аудит по рациональному использованию бюджетных средств Минобороны.

Досудебным расследованием отрабатываются субъекты хозяйствования, которые привлекались заводом-изготовителем к выполнению работ на предмет фиктивности и завышение их объемов или стоимости.

"В данный момент объективных данных о ненадлежащем качестве минометов, которые обосновывались материалами дела, следствие не получило", − указано в сообщении военной прокуратуры.

По версии следствия, в настоящее время одной из главных причин разрыва миномета Молот являются факты двойного заряжания и нарушение порядка проведения стрельб личным составом.

Напомним, в Украине произошло уже несколько серьезных ЧП с минометами, которые поставляет бойцам в зону ООС Госконцерн «Укроборонпром», находящийся под влиянием депутата от «Народного фронта» Сергея Пашинского. В народе  М 120-15 прозвали «смертельным молотом Пашинского». Каждый такой 120-мм миномет обходится государству почти в полмиллиона гривен.

Еще по теме

Житомир заполонили граффити с надписями: «Пашинский – вор и рейдер»

2018-11-07 20:59 813

Общественники вспомнили, что армия не получила сотни миллионов гривен из-за нардепа Пашинского

2018-11-02 20:48 2469

Почему не расследуется дело против людей нардепа Пашинского по факту кражи топлива с НПЗ?

2018-11-01 20:45 627

фото + видео Во время матча Черноморец-Ворскла на стадионе прогремели взрывы

2018-11-01 10:12 1290

Еще новости в разделе "Украина"

Военная прокуратура озвучила предварительную причину взрыва минометов Пашинского

2018-11-09 21:35 123

Минздрав признал, что темпы распространения кори превысят худший показатель в истории

2018-11-09 18:29 225

Украина полностью прекратила закачку газа в подземные хранилища

2018-11-09 14:43 414

КАРТА Прогноз погоды: днем будет солнечно и сухо, а ночью температура упадет ниже нуля

2018-11-09 12:41 366
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Военная прокуратура озвучила предварительную причину взрыва минометов Пашинского 2018-11-09 21:35 123
Минздрав признал, что темпы распространения кори превысят худший показатель в истории 2018-11-09 18:29 225
Украина полностью прекратила закачку газа в подземные хранилища 2018-11-09 14:43 414
КАРТА Прогноз погоды: днем будет солнечно и сухо, а ночью температура упадет ниже нуля 2018-11-09 12:41 366

Лента

фото 22:12 Ryanair уволил шестерых пилотов и стюардесс за это шуточное фото в Соцсети
21:35 Военная прокуратура озвучила предварительную причину взрыва минометов Пашинского
фото 20:28 В Финляндии ввели тихий час на работе - обеденный сон для сотрудников стал обязательным
19:34 27 ноября вступит в силу более жесткий пакет санкций США против Кремля
18:29 Минздрав признал, что темпы распространения кори превысят худший показатель в истории
17:31 Создатель культового сериала "Во все тяжкие" Винс Гиллиган выпустит новый спин-офф
скандал 16:27 В Польше запретили марш националистов в день 100-летия независимости
15:45 Постоянный недосып приводит к обезвоживанию - как и сколько нужно спать
15:16 Израиль принял решение по выпуску государственной криптовалюты
14:43 Украина полностью прекратила закачку газа в подземные хранилища