Политика Перед выборами Порошенко пытается максимально ускорить получение кредита у ЕС

2018-11-08 15:14 99

Президент Украины Петр Порошенко и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер скоординировали позиции по ускорению процедур предоставления Киеву макрофинансовой помощи.

Встреча прошла во время саммита Европейской народной партии в Финляндии.

"Собеседники скоординировали позиции по ускорению процедур, связанных с предоставлением макрофинансовой помощи Украине", - сообщает пресс-служа Порошенко.

Согласно сообщению, президент Еврокомиссии выразил поддержку Украине на пути успешных преобразований.