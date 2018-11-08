Перед выборами Порошенко пытается максимально ускорить получение кредита у ЕС

Президент Украины Петр Порошенко и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер скоординировали позиции по ускорению процедур предоставления Киеву макрофинансовой помощи.
Встреча прошла во время саммита Европейской народной партии в Финляндии.
"Собеседники скоординировали позиции по ускорению процедур, связанных с предоставлением макрофинансовой помощи Украине", - сообщает пресс-служа Порошенко.
Согласно сообщению, президент Еврокомиссии выразил поддержку Украине на пути успешных преобразований.