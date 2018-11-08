Украина За уклонение от выплаты алиментов разыскивают 12 тысяч человек

2018-11-08 22:00 192

В Украине с начала 2018 года объявили в розыск 12 тысяч человек, которые уклоняются от выплаты алиментов. Как сообщила заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко, уже составлено более 26,7 тысяч протоколов в отношении должников, а суды более 2 тысяч раз привлекли таких лиц к общественно полезным работам.

"1,3 млн гривень взыскали благодаря применению санкций в виде общественно полезных работ. 55 тысяч постановлений вынесено государственными исполнителями о наложении на должника штрафа в размере 20%, 30% и 50% от суммы долга", - цитирует Глущенко издание "РБК-Украина".

Напомним, что в Украине усилили ответственность за неуплату алиментов. Министерство юстиции увеличило размер алиментов до прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Кроме того, были введены штрафные санкции для злостных неплательщиков алиментов, размер которых будет меняться от 20% до 50% от общей невыплаченной суммы.