Политика Победа и беда евробляхеров: За нерастаможенное авто будут штрафовать на 170 000 гривен или конфискуют

2018-11-09 11:40 195

Вводя льготные период и 50-процентную скидку на растаможку авто, Верховная Рада резко увеличила и размер штрафов. В частности, законопроект № 8488 «О внесении изменений в Таможенный кодекс» приняли во втором чтении и в целом.

Документ представила глава профильного комитета, депутат «Блока Петра Порошенко» Нина Южанина. «За» принятие законопроекта проголосовали 245 парламентариев.

Южанина рассказала, что законопроект предполагает увеличение действующих штрафов «до более значимых сумм». Также изменяется норма, которая позволяла нарушать таможенные правила круглый год и привлекаться к ответственности только один раз за 8500 гривен. «Большие штрафы призваны для того, чтобы избежать таких нарушений, которые сейчас наблюдаются в стране», — заявила депутат.

Админкодекс предусматривает, что управление автомобилем, который ввезли в Украину нерастаможенным, влечет за собой штраф в размере 8500 гривен, а повторное нарушение будет стоить автомобилистам 17 тысяч гривен с изъятием водительских прав на один год с платным изъятием машины или без.

За передачу машины, которую ввезли в страну по транзиту, предусматривается штраф — 34 000 гривен. Если в автомобиле находился человек, который ввозил его в Украину, санкций не будет.

Если транспорт привезли в органы доходов и сборов с опозданием до суток — возможно предупреждение или штраф — 170 гривен. На данную процедуру дается пять дней, если перемещения происходит на территории действия одной таможни, или десять суток. Если в течении года нарушить повторно или задержать до десяти суток, придется платить штраф в размере 3400 гривен. Задержание до 20 суток, потеря документов на машину или опоздание в их предоставлении до десяти суток обойдется в 8500 гривен.

Если доставить транспорт коммерческого назначения в органы доходов и сборов с опозданием на более 20 дней, потерять авто или выдать его без официального разрешения, штраф составит 1700 гривен.

Потерять 85 000 гривен можно, если доставить транспорт в органы доходов и сборов в срок от 20 до 30 суток. Если задержать этот процесс более чем на месяц, штраф составит 170 000 гривен или автомобиль конфискуют.

ВВЕЛИ ЕЩЕ ОДИН БЛОК ВЗЫСКАНИЙ, ЕСЛИ ПРЕВЫШЕН СРОК ИМПОРТА ЛИЧНЫХ ИЛИ КОММЕРЧЕСКИХ МАШИН:

Если машина незаконно находилась в стране до 3 дней — предупреждение или штраф — 850 гривен.

Повторное нарушение в течение года, превышение срока временного ввоза в Украину автомобиля на срок до десяти суток — штраф составит 5100 гривен.

Превышение срока временного ввоза личного или коммерческого авто или вывоз товаров, кроме личного транспорта, — предусматривает санкции в размере 17 000 гривен.

Задержка в ввозе или вывозе товаров, кроме личных автомобилей, больше чем на 20 дней, — влечет штраф в размере 34 000 гривен.

Превышение срока временного ввоза личного или коммерческого авто в страну на срок от 20 до 30 дней обойдется в 85 000 тысяч гривен.

Задержка более чем на 30 дней, потеря или раскомплектация личного и коммерческого транспорта предусматривает штраф в размере 170 000 гривен или конфискацию машины.

Рассматривать дела о подобных нарушениях будут органы доходов и сборов. Предусматривается, что на протяжении 180 дней со дня вступления в силу данного закона растаможивание легковых автомобилей на еврономерах, ввезенных с начала 2015 года, будет осуществляться по временному порядку, который утвердит правительство. Но для того, чтобы оформить машину, сначала придется погасить штраф в размере 8500 гривен. Большая часть пунктов закона начнут действовать на следующий день после его официальной публикации.