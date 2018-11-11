Политика Могерини: ЕС считает выборы в ОРДЛО незаконными и не признает их результаты

2018-11-11 12:30 201

 

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что Евросоюз не признает законность "выборов", которые состоятся в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на 11 ноября, пишет Интерфакс-Украина.

"Европейский Союз вновь заявляет о своей полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в заявлении Могерини.

Чиновница также отмечает, что "ЕС считает "выборы", которые состоятся в отдельных районах Донецкой и Луганской областей 11 ноября 2018 года, незаконными и не будет признавать их".

В документе также подчеркнуто, что ЕС осуждает эти "выборы", поскольку они нарушают международное право, подрывают обязательства, взятые в соответствии с Минскими соглашениями, и нарушают суверенитет и законы Украины.

Кроме того, Могерини напомнила, что Минские соглашения предусматривают исключительно местные выборы, которые должны проводиться в рамках украинского законодательства и стандартов ОБСЕ при ее наблюдении.

"Мы рассчитываем, что Российская Федерация будет в полной мере использовать свое значительное влияние на сепаратистов, которых она поддерживает", - заявила Могерини.

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