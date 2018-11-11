Политика Джошуа — Усик: названа дата боя

2018-11-11 11:30 354

Эдди Хирн, британский промоутер, рассказал, когда может состояться бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа

В Манчестере (Великобритания) состоялся бой между Александром Усиком и Тони Белью, в котором украинец отстаивал звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Победу в этом поединке одержал Усик, отправив Белью в нокаут в восьмом раунде.

Александр неоднократно заявлял, что после боя с Белью планирует перейти в супертяжелый вес.

Эдди Хирн, британский промоутер, поделился возможными сроками проведения боя между Александром Усиком и чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа:

«Возможно, в конце 2019 года. Мы хотим бой за чемпионство. Смотря на то, какой год у него был, какой календарь, думаю, он не вернется на ринг ранее апреля. Наверняка, его команда захочет драться дважды в 2019 году».

Помимо этого, Хирн заявил, что Усик еще не готов выходить на ринг против Джошуа. По мнению промоутера, идеальным соперником для украинца в супертяжелом весе является британец Диллиан Уайт.