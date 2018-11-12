Политика США присоединились к странам, которые требуют блокировать Северный поток-2

2018-11-15 15:46 228

Как заявил министр энергетики США Рик Перри во время встречи с премьеро Гройсманом, Штаты будут поддерживать Украину в противодействии стройке газопровода "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

"США очень четко выражают свое несогласие построением газопровода "Северный поток-2" и "Турецкий поток", и причины того очень понятны и ясны. Граждане Украины, граждане Европы не должны стать заложниками поставок энергоресурсов из одного источника. Это сообщение может быть усилено тем, что мы хотели бы сообщить, что мы готовы работать как партнеры с Украиной. Это сообщение посылает президент США", - заявил Перри.

По его словам, США готовы работать как партнеры с Украиной в энергетической сфере.

"Мы хотели бы оказать помощь в ваших усилиях по реформированию вашей структуры, вашего правительства. Например, мы хотели бы поддержать усилия "Нафтогаза" относительно разделения добычи и распределения газа, также мы хотели бы поддержать ваши усилия по либерализации рынка электроэнергии и повышении прозрачности работы в этой области. Сообщение, которое мы только что получили, ваши новые инициативы по раскрытию всех геодезических, геологических данных относительно будущих мест добычи энергоресурсов, также ваши шаги в упрощении лицензирования, а также принятия закона о разделе продукции", - заявил Перри.

Напомним, против "Северного потока-2" активно выступают Украина, Польша и страны Балтии. Они призывают власти Европейского Союза заблокировать этот проект, заявляя, что это "газовая игла", которая увеличивает зависимость европейцев от поставок энергоносителей из РФ.

Украина в случае запуска новой российской экспортной трубы мощностью 55 млрд кубометров в год потеряет 2-3 млрд долларов дохода от транзита голубого топлива через свою ГТС, это почти 3% ВВП.

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