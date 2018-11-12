Политика Порошенко назвал Украину одной из беднейших стран Европы

2018-11-12 19:30 165

 

Темпы экономического роста в Украине недостаточны для восстановления уровня благосостояния населения. Такое заявление сделал президент Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития в Киеве.

"Хотя мы и восстановили экономический рост, но темпы его сейчас недостаточны, чтобы люди почувствовали во всех без исключения регионах и социальных слоях, чтобы мы перестали быть одной из беднейших стран Европы", - сказал Порошенко.

Президент признал плохим, но вынужденным решение Кабмина о повышении тарифов на газ для населения. По словам Порошенко, у правительства не было выбора между хорошим и плохим сценарием.

"Правительство стояло на растяжке между плохим и очень плохим - между повышением тарифов и мощным ударом по макрофинансовой и макроэкономической стабильности государства. А это и курс, и дефицит бюджета, и своевременные выплаты пенсий и зарплат, финансирование армии, сектора безопасности. Это выбор между Сциллой и Харибдой", - сказал он.

"Можно было обойтись без повышения тарифов? Вряд ли, потому для стабильности и развития экономики нужен транш МВФ", - отметил Порошенко.

По его мнению, текущее состояние экономики позволяет отказаться от кредитов международных финансовых организаций.

Президент отметил, что "это - результат слаженной четырехлетней работы".

"И мы бы так и сделали, если бы не должны были в 2019 году и в 2020 году преодолевать пиковые нагрузки по выплате старых долгов. Статистические таблицы без политических страстей, без партийных цветов. Это - статистика. И в этом каждый может убедиться", - заявил Порошенко.

Президент подчеркнул, что Украина вскоре будет иметь возможность опираться на собственные силы и переходить на инвестиции вместо кредитов.

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