Политика С декабря вырастут пенсии и прожиточный минимум: кому сколько добавят

2018-11-12 20:30 465

Сразу несколько этапов повышения пенсий состоятся в Украине уже в ближайшие месяцы. В декабре в Украине вырастет прожиточный минимум, а вместе с ним и размер минимальной пенсии. С нынешних 1435 гривен до 1497.

Следующее же повышение минимальной пенсии будет в июле 2019 года, пишет Сегодня.

Более ощутимое повышение пенсий состоится уже в марте следующего года. Выплаты должны вырасти для большинства украинских пенсионеров. Это – следующий этап пенсионной реформы, говорят в правительстве. Так называемый – массовый перерасчет пенсий.

Считать будут по схеме: берется уровень инфляции за 2018. А еще – процент, на сколько выросла средняя по стране заработная плата – также за 2018 год. И исходя из этих двух показателей, рассчитывается, насколько должны повысить пенсии.

Окончательные данные – и по инфляции, и по средней зарплате будут известны только ближе к весне. Именно поэтому перерасчет и запланирован именно на март. Но прогнозы есть уже сейчас. Согласно им, пенсии увеличатся примерно на 17 процентов.

Однако на 17 процентов выплаты поднимут не всем, говорят в министерстве социальной политики. Повышение будет меньше, если, например, у человека уже и так есть доплаты к пенсии, различные надбавки, или если он имеет мало стажа, получал низкую зарплату.

Скольким людям не стоит ждать существенного увеличения пенсии в марте, сейчас чиновники сказать не могут. Но уверяют – таких людей будет относительно немного.

Стоит отметить, что повышение пенсий — это огромная нагрузка на бюджет.

Сегодня в стране – около 11 миллионов пенсионеров. А взносы в Пенсионный фонд платят десять миллионов украинцев. То есть десять работающих содержат одиннадцать пенсионеров.

«Естественно, у Пенсионного фонда просто физически своих ресурсов не хватает. И поэтому государство вынуждено дотировать Пенсионный фонд. Пока государство дотирует, пенсии будут выплачиваться без проблем», – уверяет Ольга Пищулина – эксперт по социальным программам.

В правительстве объясняют, что в следующем году вырастет минимальная зарплата. Растет средняя зарплата. Вместе с этим – увеличиваются и отчисления в Пенсионный фонд. И именно это позволяет провести в марте массовый перерасчет пенсий.

А с первого января состоится пересчет пенсий военным. В среднем выплаты должны вырасти на 25 процентов.