Политика У Порошенко объяснили, почему Путин "сбежал" со встречи "нормандской тройки"

2018-11-12 19:00 408

Российскому лидеру не выгодно приходить на такие встречи, так как понимает, что его там ждет

Президент России Владимир Путин не присутствовал на трехсторонней встрече лидеров Украины, Франции и Германии в Париже, хоть и является участником "нормандской четверки". Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что в случае своего присутствия там, российский лидер попал бы в неприятную ситуацию. Об этом она сказала во время Седьмого заседания Совета регионального развития в Киеве.

Она объяснила, что российскому лидеру не выгодно приходить на такие встречи, так как понимает, что его там ждет.

"Почему с нее (встречи – ред.) сбежал Путин? Только потому, что там надо отвечать на очень неудобные вопросы – что твои войска делают на Донбассе? Кто убивает украинцев? Почему ты украл украинский Крым? И именно поэтому Путин хочет новую украинскую власть. Очень важно иметь рядом наших европейских партнеров по "нормандскому формату", которые будут ежедневно говорить Путину, что это твоя ответственность. Именно поэтому Путин избегает встреч в "нормандском формате", – сказал Геращенко.

Напомним, вчера, 11 ноября, в рамках визита в Париж по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны президент Украины Петр Порошенко встретился с Меркель и Макроном. Украинский лидер с канцлером германии и французским президентом провели трехсторонние переговоры в по фейковым "выборов", которые Россия организовала на оккупированной части Донбасса. На встрече не присутствовал президент России Владимир Путин.

Кроме того, Порошенко встретился и с президентом США Дональдом Трампом. Глава государства отметил, что по итогам их разговора 11 ноября состоялась встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина и госсекретаря США Майка Помпео.

А вот российскому президенту так и не удалось провести переговоры с американским коллегой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий песков заявил, что Путин и Трамп договорились отдельно поговорить на саммите G20.