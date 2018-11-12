Политика У Порошенко объяснили, почему Путин "сбежал" со встречи "нормандской тройки"

2018-11-12 19:00 408

 

Российскому лидеру не выгодно приходить на такие встречи, так как понимает, что его там ждет

 Президент России Владимир Путин не присутствовал на трехсторонней встрече лидеров Украины, Франции и Германии в Париже, хоть и является участником "нормандской четверки". Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что в случае своего присутствия там, российский лидер попал бы в неприятную ситуацию. Об этом она сказала во время Седьмого заседания Совета регионального развития в Киеве.

Она объяснила, что российскому лидеру не выгодно приходить на такие встречи, так как понимает, что его там ждет.

"Почему с нее (встречи – ред.) сбежал Путин? Только потому, что там надо отвечать на очень неудобные вопросы – что твои войска делают на Донбассе? Кто убивает украинцев? Почему ты украл украинский Крым? И именно поэтому Путин хочет новую украинскую власть. Очень важно иметь рядом наших европейских партнеров по "нормандскому формату", которые будут ежедневно говорить Путину, что это твоя ответственность. Именно поэтому Путин избегает встреч в "нормандском формате", – сказал Геращенко.

Напомним, вчера, 11 ноября, в рамках визита в Париж по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны президент Украины Петр Порошенко встретился с Меркель и Макроном. Украинский лидер с канцлером германии и французским президентом провели трехсторонние переговоры в по фейковым "выборов", которые Россия организовала на оккупированной части Донбасса. На встрече не присутствовал президент России Владимир Путин.

Кроме того, Порошенко встретился и с президентом США Дональдом Трампом. Глава государства отметил, что по итогам их разговора 11 ноября состоялась встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина и госсекретаря США Майка Помпео.

А вот российскому президенту так и не удалось провести переговоры с американским коллегой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий песков заявил, что Путин и Трамп договорились отдельно поговорить на саммите G20.

Еще по теме

Порошенко назвал Украину одной из беднейших стран Европы

2018-11-12 19:30 162

Евробляхеры добрались до Порошенко - президента просят ветировать новый закон о растаможке

2018-11-12 12:45 411

Порошенко вернул заявление Луценко об отставке

2018-11-11 15:00 828

Президент Порошенко впервые официально обратился к украинцам, живущим на оккупированном Донбассе

2018-11-11 10:00 849

Еще новости в разделе "Политика"

В ОБСЕ рассказали, почему не могут отправить наблюдателей в аннексированный Крым

2018-11-12 20:00 132

Порошенко назвал Украину одной из беднейших стран Европы

2018-11-12 19:30 162

У Порошенко объяснили, почему Путин "сбежал" со встречи "нормандской тройки"

2018-11-12 19:00 408

Жители Закарпатья теперь ездят за венгерскими паспортами на электричке

2018-11-12 16:30 324
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В ОБСЕ рассказали, почему не могут отправить наблюдателей в аннексированный Крым 2018-11-12 20:00 132
Порошенко назвал Украину одной из беднейших стран Европы 2018-11-12 19:30 162
У Порошенко объяснили, почему Путин "сбежал" со встречи "нормандской тройки" 2018-11-12 19:00 408
Жители Закарпатья теперь ездят за венгерскими паспортами на электричке 2018-11-12 16:30 324

Лента

20:00 В ОБСЕ рассказали, почему не могут отправить наблюдателей в аннексированный Крым
19:30 Порошенко назвал Украину одной из беднейших стран Европы
19:00 У Порошенко объяснили, почему Путин "сбежал" со встречи "нормандской тройки"
18:32 Нокаутированный Беллью говорит, что удар Усика его "не впечатлил"
18:00 Гройсман: Не переживайте из-за цен на тепло
17:00 Выходные в декабре, на Новый год и Рождество. Как будут отдыхать украинцы
16:30 Жители Закарпатья теперь ездят за венгерскими паспортами на электричке
15:45 Меркель и Макрон признали "выборы" на Донбассе незаконными
15:16 100 лет независимости Польши: в Варшаве публично сожгли флаг Евросоюза
14:43 Al-Jazeera обнародовал последние слова убитого в Турции журналиста Хашукджи