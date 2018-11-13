Политика В Словакии отдали под суд наемника, воевавшего на Донбассе против армии Украины

2018-11-13 15:46 234

В Словакии впервые предъявили обвинение гражданину страны, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе на стороне незаконных вооруженных формирований. Об этом говорится в сообщении полиции Словакии.

"Это первый случай, когда выдвинуто обвинение гражданину Словацкой Республики за активное участие в боевых действиях в рамках вооруженного военного конфликта в Украине против украинской армии", - сообщили в полиции.

Обвиняемый Марио Р. с июля 2015 года и по сегодняшний день "активно участвовал в боевой деятельности организованных вооруженных групп во время войны на территории другого государства, в частности в Донецкой области на Донбассе".

Как отметили в полиции, ему грозит лишение свободы на срок от двух до восьми лет.