Политика Полторак признал, что минометы Пашинского имеют опасную конструктивную ошибку

2018-11-14 10:13 168

Чтобы предотвратить взрывы минометов Молот, Минобороны попросило производителя установить на них новую защиту от двойного заряжания. 

"Мы поставили задачу производителям, чтобы они создали и установили предохранитель, который бы не давал возможности, - даже если человеческий фактор сработал, - осуществить двойное заряжание. Почему на заграничных минометах нет такой проблемы? Потому что там все продумано. Нам нужно менять техническую составляющую и конструктивную. Это то, что зависит от производителя", - сообщил в эфире президентского 5 канала глава Минобороны Степан Полторак.

Чиновник говорит, что личный состав в свою очередь должен ответственно подходить к стрельбам и выполнять все правила.

ПРОКУРАТУРА ОЗВУЧИЛА ПРИЧИНУ ВЗРЫВА МИНОМЕТОВ ПАШИНСКОГО

"Потому что, к сожалению, вторая часть проблемы - это выполнение мер безопасности. Личный состав обучен хорошо, это успокаивает, появляется лишняя уверенность в своих действиях. В боевых условиях это как-то можно понять, потому что человек находится в возбужденном состоянии, но вообще не понятно, когда такое происходит в учебных центрах и полигонах", - сказал Полторак.

Напомним, в Украине произошло уже несколько серьезных ЧП с минометами, которые поставляет бойцам в зону ООС Госконцерн «Укроборонпром», находящийся под влиянием депутата от «Народного фронта» Сергея Пашинского. В народе  М 120-15 прозвали «смертельным молотом Пашинского». Каждый такой 120-мм миномет обходится государству почти в полмиллиона гривен.

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