ВОЙНА В Украине Норвегия планирует передать Украине боеприпасы к минометам

2024-06-14 09:29

Норвегия планирует передать Украине боеприпасы к минометам ориентировочной стоимостью около 42 млн евро. Об этом сообщил министр обороны Бьорн Арильд Грам, пишет NRK.



Отмечается, что по запросу Украины на актуальные потребности ВСУ Норвегия передаст партию боеприпасов для минометов ориентировочной стоимостью около 480 млн норвежских крон (это почти 42 млн евро).



"У Украины большая потребность во всех видах боеприпасов, было прошение конкретно о том, что мы сейчас передаем", - сказал министр.



Он добавил, что Норвегия недавно передала также партию ручных гранат на 50 млн норвежских крон (4,7 млн евро) и боеприпасы для снайперского оружия на 3 млн крон (260 тыс. евро).