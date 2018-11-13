Политика Чей Крым? Усик дал откровенный ответ

2018-11-13 19:00 501

 

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) дал откровенное интервью, в котором вновь ответил на наболевший вопрос про Крымский полуостров.

"Чей Крым? Крым – божий, я уже об этом говорил. Крым тех людей, которые там живут, которые любят Крым, которые родились там", – заявил Усик русской службе BBC.

По словам боксера, он максимально часто пытается бывать на малой Родине.

"Как только у меня получается, с удовольствием езжу, потому что очень много моих друзей, моя сестра живут там, племянники мои, племянницы, кумовья, друзья. Это – мой дом. Конечно, я езжу туда, как только появляется возможность, время, я сразу же сажусь в машину и еду в Симферополь", – отметил Александр.

Боксер говорит, что у него не возникает проблем на контрольных пунктах.

"Очень с уважением относятся на обеих сторонах, даже способствуют быстрому проходу. Я быстренько пересаживаюсь в машину, которая меня встречает, и еду домой", – подытожил Усик.

Еще по теме

видео Как игрок "Ман Сити" провоцировал Усика на драку

2018-11-12 22:00 960

В ОБСЕ рассказали, почему не могут отправить наблюдателей в аннексированный Крым

2018-11-12 20:00 516

Нокаутированный Беллью говорит, что удар Усика его "не впечатлил"

2018-11-12 18:32 720

Джошуа — Усик: названа дата боя

2018-11-11 11:30 5076

Еще новости в разделе "Политика"

Чей Крым? Усик дал откровенный ответ

2018-11-13 19:00 501

Трамп раскритиковал идею Макрона создать европейскую армию без США

2018-11-13 18:30 186

Климкин: Оккупированный Донбасс не может быть "вживлен" в Украину

2018-11-13 17:30 411

Украинцы c ID-паспортами не смогут проголосовать на выборах президента

2018-11-13 16:30 498
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Чей Крым? Усик дал откровенный ответ 2018-11-13 19:00 501
Трамп раскритиковал идею Макрона создать европейскую армию без США 2018-11-13 18:30 186
Климкин: Оккупированный Донбасс не может быть "вживлен" в Украину 2018-11-13 17:30 411
Украинцы c ID-паспортами не смогут проголосовать на выборах президента 2018-11-13 16:30 498

Лента

20:00 Укрaинцeв лишaт дoступных aвтoмoбилeй
19:30 Владельцы авто на еврономерах пригрозили новым бунтом по всей Украине: что известно
19:00 Чей Крым? Усик дал откровенный ответ
18:30 Трамп раскритиковал идею Макрона создать европейскую армию без США
18:00 Стало известно, почему обвалился евро и что будет с долларом
17:30 Климкин: Оккупированный Донбасс не может быть "вживлен" в Украину
16:30 Украинцы c ID-паспортами не смогут проголосовать на выборах президента
15:46 В Словакии отдали под суд наемника, воевавшего на Донбассе против армии Украины
15:14 Ревнивая девушка в порыве гнева убила офицера армии США
14:45 В КНДР нашли 13 особо секретных баз, где могут находиться ядерные ракеты