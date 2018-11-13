Чей Крым? Усик дал откровенный ответ

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) дал откровенное интервью, в котором вновь ответил на наболевший вопрос про Крымский полуостров.
"Чей Крым? Крым – божий, я уже об этом говорил. Крым тех людей, которые там живут, которые любят Крым, которые родились там", – заявил Усик русской службе BBC.
По словам боксера, он максимально часто пытается бывать на малой Родине.
"Как только у меня получается, с удовольствием езжу, потому что очень много моих друзей, моя сестра живут там, племянники мои, племянницы, кумовья, друзья. Это – мой дом. Конечно, я езжу туда, как только появляется возможность, время, я сразу же сажусь в машину и еду в Симферополь", – отметил Александр.
Боксер говорит, что у него не возникает проблем на контрольных пунктах.
"Очень с уважением относятся на обеих сторонах, даже способствуют быстрому проходу. Я быстренько пересаживаюсь в машину, которая меня встречает, и еду домой", – подытожил Усик.