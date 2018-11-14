Политика Пентагон разместит в Польше военную базу и бронетанковую дивизию США

2018-11-15 10:41 372

В Пентагоне заявили, что Польша и США будут сотрудничать в сфере обороны для сдерживания агрессии России.

"Министр обороны США Джеймс Мэттис провел встречу с с министром обороны Польши Мариусом Блащаком в Пентагоне, подтвердив намерение сохранить тесные связи между двумя странами в военной области НАТО для сдерживания России", - сообщает пресс-служба Минобороны США.

Мэттис поблагодарил Блащака за предложение Польши "расширить возможности США" в этой стране, а также за роль Варшавы в размещении в Центральной Европе 4500 американских военнослужащих.

Напомним, весной текущего года Варшава предложила Вашингтону разместить на постоянной основе на территории Польши американскую военную базу и бронетанковую дивизию армии США. На эти цели страна готова потратить 1,5-2 млрд долл.

Спустя несколько месяцев о том, что в США "очень серьезно" обсуждают запрос Польши, заявил американский президент Дональд Трамп.