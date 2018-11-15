Политика В УПЦ заявили, что дата Собора не назначена, а Томос пока еще не документ

2018-11-16 20:29 102

Дата Архиерейского собора, на котором изберут предстоятеля единой Украинской поместной церкви - еще не определена.

О датах проведения объединительного Собора объявят официально. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря).

"Различные источники, особенно средства московской дезинформации в Украине, настойчиво распространяют слухи о дате Собора лишь с одной целью: если по каким-то причинам именно в выбранную ими дату Собор не пройдет, потому что процесс подготовки еще длится - создать цунами "измены".

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Дата Собора будет объявлена ​​официально. Пока она официально не объявлена ​​- по сути даты нет. Так же, как проект Томосу был давно подготовлен - но документом он станет только после официального принятия и распространения.

Венец надевают на голову, а не обувают на ноги. Объявления даты Собора означает, что подготовительный процесс завершен. А сейчас подготовка продолжается", - написал глава Информационного управления Киевской Патриархии.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата поддержал продление предоставления автокефалии Украины, а также официально утвердил, что церковью-матерью Украине является Константинополь.