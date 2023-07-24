ВОЙНА В Украине Италия официально заявил о готовности восстановить Спасо-Преображенский собор в Одессе

2023-07-24 12:28

Премьер-министр Италии Джорджиа Мелони заявила, что ее страна готова присоединиться к восстановлению Спасо-Преображенского собора, пострадавшего в результате ракетного удара оккупационных войск рашистов по Одессе.

"Атаки в Одессе, гибель невинных людей, разрушение Спасо-Преображенского собора глубоко огорчают нас", - отметила итальянский премьер в заявлении, которое опубликовала пресс-служба итальянского правительства.

Она подчеркнула, что российские войска разрушают зернохранилища, лишая пищи миллионы людей, а также уничтожают "нашу европейскую цивилизацию, ее священные символы".

"Свободный народ не позволит себя запугать, варварство не победит. Италия с ее уникальным в мире опытом в реставрации готова приобщиться к восстановлению собора и других сокровищ культурного наследия Украины", – подчеркнула Мелони.