Политика Кандидаты в президенты Украины активно проводят незаконную агитацию, - ЦИК

2018-11-16 08:32 237

В Центризбиркоме Украины заявили, что задолго до начала избирательной кампании во всех регионах Украины потенциальные кандидаты в президенты начали агитацию, что является незаконным.

В комиссии напомнили, что, согласно закону, предвыборная агитация начинается кандидатом на пост президента на следующий день после дня его регистрации Центральной избирательной комиссией и заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов.

"Однако уже сейчас, задолго до начала избирательной кампании, практически во всех регионах Украины можно наблюдать активизацию агитационной деятельности вероятных потенциальных кандидатов", - говорят в ЦИК.

Также нередки случаи размещения внешней рекламы, распространения соответствующей агитационной продукции, проведение социальных и благотворительных мероприятий, распространение имиджевых материалов в СМИ, проведение встреч с избирателями и т.д.

"Упомянутые акции осуществляются за пределами избирательного процесса, и как следствие, за пределами возможного контроля по соблюдению формальных требований по их проведению и финансирования", - заявили в ЦИК.

В комиссии добавили, что подобные факты не остаются без внимания гражданского общества и международных партнеров Украины и поэтому могут негативно повлиять на формирование оценки будущего избирательного процесса в целом.

"ЦИК не имеет юридических инструментов о запрете досрочной агитации. Но напоминает, что она является частью общественных правоотношений, которая регламентируется не юридическими, а нравственными нормами", - сказали в комиссии.

В ЦИК добавили, что такая практика, как досрочная агитация, может привести к нарушению принципа равенства.

В комиссии призвали всех будущих участников президентских выборов воздержаться от преждевременной агитации и неуклонно придерживаться общепризнанных международных стандартов.