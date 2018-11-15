Политика Новая резолюция ООН определит Крым только как "временно оккупированный РФ"

2018-11-15 16:30 177

 

Проект резолюции ООН по Крыму содержит требование к международным организациям обозначать полуостров только как временно оккупированный Российской Федерацией.

Об этом говорится в статье заместителя главы МИД Украины Сергея Кислицы "Борьба за Крым и заключенных: пять основных фактов о новой крымской резолюции в ООН".

"В ней (резолюции) содержится требование к международным организациям и специализированным учреждениям ООН обозначать в официальных документах украинский полуостров только как "Автономная Республика Крым и город Севастополь (Украина), которые являются временно оккупированными Российской Федерацией", - сообщил он.

Как пояснил дипломат, для России таким образом сужается возможность манипуляций с предоставлением национальных статистических данных, учитывающих информацию с Крымского полуострова, с попыткой таким образом легитимизировать незаконную аннексию.

"Здесь не может быть места для "территории с неопределенным статусом". Документ четко указывает, какая территория является желто-голубой, а какая - окрашена в триколор, и по Крыму нет никаких разночтений", - отметил Кислица.

"Поэтому, когда в следующий раз в школьных учебниках или атласе условного "государства икс" Крым будет отмечен "не украинским", можно будет правомерно ссылаться на положения резолюции", - добавил он.

Резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина" в четверг рассмотрит профильный Третий комитет Генассамблеи ООН. Окончательно же ее утверждение состоится в декабре на пленарном заседании Генассамблеи.

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