Политика В МВД отрицают конфликт с Гандзюк

2018-11-15 20:30 288

 

Представители Министерства внутренних дел во время заседания Временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию дела Екатерины Гандзюк отрицали, что имели конфликт с общественной активисткой. Об этом заявил глава ВСК, народный депутат Борислав Береза.

Нардеп подчеркнул, что сама Гандзюк утверждала обратное.

"Сегодня спрашивали у представителей МВД, был ли у них конфликт с Екатериной. Они говорят: "Нет, не было". Но Екатерина говорила другое. Поэтому мы и работаем в ВСК, чтобы выяснить... Я надеюсь, что вы увидите в ближайшее время как информация, которую мы получим, прольет свет на то, что происходит в деле Гандзюк. Именно для этого мы едем в Херсон", - заявил Береза.

Ранее ВСК Верховной Рады по вопросам расследования нападения на активистку Гандзюк приняла решение о заслушивании представителей правоохранительных органов в закрытом режиме. Также комиссия выбрала пять областей Украины для расследования нападений на активистов.

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Политика

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