Политика Языковой скандал в Днепре: депутат ввел "патрули", которые требуют по 150 грн за русскую речь

2018-11-16 10:39 213

В Днепре разгорелся языковой скандал, спровоцированный внефракционным нардепом Андреем Денисенко.

Толи сугубо из патриотических соображений, толи ради пиара, политик запустил в городе так называемые "языковые патрули", которые пытаются штрафовать горожан за разговоры на русском языке.

Как видно на одной из обнародованной в Соцсетях видеозаписей "языковой партульный" требует оплатить штраф в размере 150 грн и даже предлагает проехать в участок и составить протокол.

Сами жители Днепра отнеслись к инициативе по-разному. Одни встречают смехом требование заплатить штраф и обещают перейти на мову.

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Другие же прохожие устраивают скандал, требуют от "патрульных" документы, которых у них, разумеется, нет, вызывают настоящую полицию.

Напомним, согласно действующему законодательству подобное требование самопровозглашенных "правоохранителей" может классифицироваться как мошенничество или вымогательство. А в случае излишней настойчивости даже как разбой.

Кроме того, не так давно в Раде был принят закон, который ввел серьезную ответственность за незаконное ношение полицейской формы и знаков отличия. Потому сами "патрульные" и их организатор депутат серьезно рискуют сесть на скамью подсудимых. Какими быы благими намерениями они якобы не руководствовались, от ответственности это не избавит.