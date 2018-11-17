Политика Волкер похвалил повышение цены на газ для населения в Украине

2018-11-17 12:30 93

 

Повышение цены на газ для населения будет способствовать реформе энергетического сектора в Украине, уверен специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Об этом он рассказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина«.

«Сделав этот шаг (повышение цены на газ – ИФ) сейчас, Киев начнет структурную реформу энергетического сектора в Украине и всей экономики. Это необходимо было сделать, поскольку этот сектор не столь устойчив, как был когда-то. Данное же решение будет способствовать стабильности в энергетической сфере», — сказал Волкер.

По его словам, цены на газ для населения не соответствовали действительности.

Волкер добавил, что система субсидий должна будет смягчить рост цен для семей с низким доходом.

«Конечно, в зимний период, когда наступит холодная погода, повышение цен может вызвать трудности у некоторых людей. Насколько я понимаю, правительство реализует достаточно значительную программу субсидий для семей с низким доходом, что должно компенсировать им высокие цены», — резюмировал дипломат.

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