Политика В США объяснили, чего нельзя допустить во время выборов в Украине

2018-11-18 13:00 378

Во время предвыборной кампании в Украине ни в коем случае нельзя допустить раскола общества, чем моментально воспользуется Россия, которая намерена вмешаться в выборы. Чем больше у общества будет доверия к выборам, тем меньше шансов будет у агрессора.

Об этом рассказал на пресс-конференции президент Национального демократического института (NDI, США) Дерек Митчелл, анализируя предвыборную среду в Украине.

«Разделение общества — это опасно, и россияне будут использовать все эти моменты. Как это предотвратить? Открыть политические дебаты, конкуренцию, которая не должна перейти в конкуренцию месседжей, что углубит разделение общества. Как только будет расколото общество, россияне смогут гораздо проще действовать косвенно, через цифровые платформы, такие как Facebook и другие», – сказал он.

Митчелл считает, что Facebook следовало бы открыть офис в Украине, чтобы украинцам было легче бороться с российской пропагандой в сети, влияющей на ход предвыборной кампании.

«Мы призываем Facebook закрыть офис в Москве, или может пусть он там и будет, но также открыть офис в Киеве с украиноязычными редакторами. И я понимаю, что они круглосуточно будут работать в таком военном режиме, как это было у нас в США. Им нужно делать все, чтобы не использовалась их платформа для разрушения общества и страны», – подчеркнул эксперт.

Кроме того он считает, что не помешало бы сделать акцент на медиграмотности украинцев для противостояния российской дезинформации.

«Есть проблемы, есть необходимость повышения медиаграмотности населения, которое должно противостоять российской дезинформации. Также есть проблема рекламы на телевидении, ведь должно быть указано, кто заплатил за политическую рекламу. То есть, чем больше будет работать общество и будет больше доверия к выборам, тем меньше будет агрессор с севера использовать эти расколы внутри общества. Тогда это положительно скажется на стабильности и безопасности страны», – добавил Митчелл.

Несмотря на то, что в Украине до официального старта президентской избирательной кампании осталось чуть более месяца, а собственно до дня выборов президента – более 4 мес., предвыборная гонка, похоже, уже вошла в свою активную стадию. Так, судя по публичным заявлениям некоторых представителей украинского политикума, на сегодня свое участие в борьбе за кресло главы государства анонсировали уже 35 претендентов.