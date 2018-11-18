Политика ''Можем вытеснить Россию из Украины'': в США сделали громкое заявление

2018-11-18 13:30 510

Российскую Федерацию можно вытеснить из украинских земель, но для этого нужны концентрация и поддержка со стороны союзников.

Об этом сказал сенатор США Крис Кунс, выступая на конференции Halifax International Security Forum в Канаде, передает Главком. По его словам, надо сделать это приоритетом.

"Я думаю, мы сможем вытеснить Россию из Украины, но это требует концентрации, решимости, взаимодействия с нашими союзниками. Нам необходимо сделать это устойчивым приоритетом ", - сказал американский политик.

Он вспомнил оккупацию СССР балтийских стран, которую не признавали США, а также то, что приобретение независимости для стран Балтии заняло "десятки лет".