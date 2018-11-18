''Можем вытеснить Россию из Украины'': в США сделали громкое заявление

Российскую Федерацию можно вытеснить из украинских земель, но для этого нужны концентрация и поддержка со стороны союзников.
Об этом сказал сенатор США Крис Кунс, выступая на конференции Halifax International Security Forum в Канаде, передает Главком. По его словам, надо сделать это приоритетом.
"Я думаю, мы сможем вытеснить Россию из Украины, но это требует концентрации, решимости, взаимодействия с нашими союзниками. Нам необходимо сделать это устойчивым приоритетом ", - сказал американский политик.
Он вспомнил оккупацию СССР балтийских стран, которую не признавали США, а также то, что приобретение независимости для стран Балтии заняло "десятки лет".